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СМИ узнали об учениях Ирана вблизи Ормузского пролива

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Иранский Корпус Стражей исламской революции проводит учения вблизи Ормузского пролива, через который транспортируется треть всей мировой добычи нефти, сообщают в субботу западные СМИ.

Отмечается, что в учениях близ острова Кешм задействованы вертолеты и беспилотники. Учения носят название "Великий пророк" и проводятся ежегодно.

Ранее сообщалось, что авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Джон Стеннис", накануне вечером, пройдя Ормузский пролив, вошла в акваторию Персидского залива.

Это первый за последние восемь месяцев заход американского авианосца в Персидский залив, который происходит на фоне выхода США в мае 2018 года из соглашения по иранской ядерной программе и возобновления санкций против Тегерана.

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Теги: Иран, Ормузский пролив

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