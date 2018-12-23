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Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168

Еще 30 числятся пропавшими без вести, и это неокончательные данные

Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168
Последствия цунами в западной Индонезии
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - По меньшей мере 168 человек погибли и 745 были ранены в результате цунами, которое обрушилось на побережье Индонезии, сообщает Associated Press со ссылкой на местное управление по стихийным бедствиям. Еще 30 человек числятся пропавшими без вести.

Эти цифры неокончательные, спасатели все еще не могут добраться до всех пострадавших населенных пунктов.

От цунами пострадали регионы в районе Зондского пролива, который соединяет Яванское море с Индийским океаном и расположен между островами Ява и Суматра.

Больше всего пострадал округ Пандегланг в провинции Бантен (о. Ява), в котором находится национальный парк Уджунг-Кулон и популярные пляжи.

Как отмечает "Би-би-си", жителей не предупредили о приближавшейся волне. Телерадиокорпорация приводит слова норвежского фотографа Ойстейна Лунда Андерсена, который приехал в Индонезию запечатлеть извергавшийся вулкан. Он отметил, что в тот вечер не наблюдалось особенной активности вулкана - он даже не мог его видеть. Но затем на побережье обрушилась волна, первая была не очень сильной, и от нее можно было просто убежать, а следующая уже сносила машины и разрушала здания.

На любительские видео попал момент, когда волной смыло музыкантов местной группы и гостей популярного курорта.

По мнению экспертов, вероятной причиной цунами стало извержение вулкана Анак Кракатау. Он появился на месте вулкана Кракатау, который был разрушен в результате катастрофического извержения 1883 года. Вулкан частично находится под водой, поэтому его извержения приводят к формированию волн. На силу цунами также могло повлиять полнолуние - в такой период приливы наиболее сильные.

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Теги: Индонезия, Ява, Суматра

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