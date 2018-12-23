Россияне не пострадали от цунами в Индонезии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Индонезии сообщило об отсутствии россиян среди погибших и пострадавших в результате цунами, которое обрушилось на западное побережье страны накануне вечером.

"Согласно информации Национального агентства Индонезии по чрезвычайным ситуациям на 15:00 23 декабря по Джакартскому времени, пострадавших и погибших среди россиян нет", - говорится в сообщении на страничке посольства РФ в фейсбуке.

23 декабря в провинции Бантен произошло цунами. Серьезным разрушениям подверглись рекреационные зоны Аньер и Танжунг Лесунг, расположенные в непосредственной близости от вулкана Анак Кракатау.

По последним данным властей Индонезии, число жертв цунами приблизилось к 170. Кроме того, сообщается о почти 750 пострадавших и 30 пропавших без вести.

"Российским гражданам, находящимся в указанном районе, рекомендуется проявлять повышенную осторожность, - заявили в дипмиссии, - соблюдать бдительность, следить за предупреждениями местных компетентных властей".