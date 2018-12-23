Нетаньяху пообещал при необходимости активизировать операции против Ирана в Сирии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что готов активизировать борьбу против иранского присутствия в Сирии.

"Мы продолжим противостоять попыткам Ирана установить военное присутствием в Сирии. А если это потребуется, то мы расширим наши операции там", - сказал он, выступая на заседании кабинета министров.

Также Нетаньяху заверил, что подход Израиля к сирийской проблеме не изменится после вывода из Сирии американских войск.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что решил вывести с сирийской территории всех американских военнослужащих. Наблюдатели отмечают, что в Израиле воспринимали военное присутствие США в Сирии как противовес поддерживающим Дамаск Тегерану и Москве.