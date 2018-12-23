Макрон выразил сожаление о выводе войск США из Сирии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сожалеет об анонсированном президентом США Дональдом Трампом выводе войск из Сирии.

"Я очень сожалею в связи с этим решением", - приводят слова Макрона парижские СМИ.

Кроме того, президент отметил важность того, чтобы "союзники были надежными".

По словам Макрона, Франция продолжит участие в борьбе против террористов в Сирии.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что решил вывести с сирийской территории всех американских военнослужащих.