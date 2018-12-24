Приостановка работы правительства США продлится минимум до четверга

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Нормальная работы правительства США, прерванная из-за отказа президента Дональда Трампа подписать закон о временном финансировании федеральных органов власти без расходов на строительство стены на границе с Мексикой, не возобновится как минимум до четверга.

Переговоры между Конгрессом и Белым домом в выходные завершились безрезультатно, и Сенат, если не произойдет никаких неожиданных изменений, теперь возобновит работу после праздников только в четверг.

Официально приостановка работы правительства произошла в США в субботу.

Представители Республиканской партии во главе с президентом США не смогли убедить демократов, без поддержки которых любой бюджетный закон не может быть одобрен верхней палатой, в необходимости выделить $5 млрд на проект строительства стены.

Трамп считает возведение стены, которое было его предвыборным обещанием, принципиальным вопросом. Демократы же, поддерживая необходимость укрепления безопасности границ США, считают строительство стены неэффективным и затратным.

Если закон не будет принят в ближайшие дни, то ситуация с отсутствием финансирования негативно скажется на работе министерства внутренней безопасности США, министерства транспорта, министерства сельского хозяйства, Госдепартамента, а также Минюста и десятка других бюджетных госучреждений США.

Всего речь идет о четверти бюджетных госучреждений. По оценке Associated Press приостановка работы затронула деятельность и повлияет на оплату труда около 800 тыс. бюджетников.

Конгрессу США, возможно, не удастся в этом году урегулировать разногласия по поводу бюджета, допускает директор Административно-бюджетного управления Мик Малвейни. "Я думаю, что события в ближайшую пару дней будут развиваться не слишком быстро. На мой взгляд, вполне возможно, что shutdown продержится и после 28 декабря - до начала работы Конгресса нового созыва", - сказал он в интервью телеканалу Fox News в воскресенье.

В связи с приостановкой работы правительства Трамп отменил поездку во Флориду и решил остаться в Вашингтоне.

Нынешняя приостановка работы правительства стала уже третьей с начала года.