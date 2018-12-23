В мире

В США не исключили частичной приостановки работы правительства до января

Накануне в Штатах приостановил работу ряд бюджетных ведомств, так как не удалось одобрить бюджет страны из-за разногласий конгрессменов с Трампом

В США не исключили частичной приостановки работы правительства до января
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Конгрессу США, возможно, не удастся в этом году урегулировать разногласия по поводу бюджета, заявил в воскресенье директор Административно-бюджетного управления Мик Малвейни.

"Я думаю, что события в ближайшую пару дней будут развиваться не слишком быстро. На мой взгляд, вполне возможно, что shutdown ("шатдаун", приостановка работы ряда федеральных структур в связи с отсутствием бюджета - ИФ) продержится и после 28 декабря - до начала работы конгресса нового созыва", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

В миреВ США частично приостановили работу правительстваЧитать подробнее

Планируется, что приостановленные в субботу переговоры по бюджету в Вашингтоне возобновятся 27 декабря. Конгресс соберется в новом составе 3 января. Работа части американских федеральных учреждений приостановлена до одобрения бюджета.

Камнем преткновения при обсуждении бюджета стало требование президента США Дональда Трампа выделить $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

В воскресенье Трамп в твиттере в очередной раз заявил, что не видит альтернатив данному проекту, призванному, среди прочего, помочь в борьбе против нелегальной иммиграции.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США подтвердил, что решил отменить поездку во Флориду на рождественские каникулы, так как намерен продолжить в Вашингтоне работу над утверждением бюджета.

Граница между США и Мексикой

10 фотографий
Городской пляж в Сан-Диего, штат КалифорнияМексиканка общается с родственниками по ту сторону границы в ТихуанеПограничный патруль США у государственной границы с Мексикой в штате КалифорнияСвященнослужитель на американской стороне международной границы в Ногалесе, штат АризонаСтроительство ограждения в городе Санленд-Парк, штат Нью-МексикоКарикатура на Дональда Трампа на стене в мексиканском Сьюдад-Хуаресе
Городской пляж в Сан-Диего, штат Калифорния
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Дональд Трамп, Мексика

Новости по теме

В мире
В США не исключили частичной приостановки работы правительства до январяВ США не исключили частичной приостановки работы правительства до января
Накануне в Штатах приостановил работу ряд бюджетных ведомств, так как не удалось одобрить бюджет страны из-за разногласий конгрессменов с ТрампомПодробнее
 Порошенко приравнял боевиков ОУН и УПА к ветеранам войныПорошенко приравнял боевиков ОУН и УПА к ветеранам войны
Новый закон дает гарантии соцзащиты участникам армий, "которые сражались за независимость Украины в XX веке"Подробнее
 Генассамблея ООН осудила действия России в КрымуГенассамблея ООН осудила действия России в Крыму
Резолюция, которую в постпредстве РФ назвали фальшивой и бессмысленной, говорит о "недопустимости захвата территории АР Крым силой"Подробнее
 Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168
Еще 30 числятся пропавшими без вести, и это неокончательные данныеПодробнее
Порошенко подписал закон о переименовании УПЦПорошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Ранее Рада обязала Украинскую православную церковь Московского патриархата указать в своем названии на принадлежность к РПЦПодробнее
 В Госдепе заявили о планах выделить Украине $10 млн после керченского инцидентаВ Госдепе заявили о планах выделить Украине $10 млн после керченского инцидента
Ведомство направит средства "в ответ на опасную эскалацию России и необоснованное нападение 25 ноября на три украинских военно-морских судна" возле Керченского проливаПодробнее
 Сенат США прекратил обсуждение решения по бюджетуСенат США прекратил обсуждение решения по бюджету
Федеральное правительство частично приостановит работу с 22 декабряПодробнее
 Британский спецназ освободил захваченное мигрантами судноБританский спецназ освободил захваченное мигрантами судно
Все четверо угрожавших экипажу задержаны, пострадавших нетПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ США не исключили частичной приостановки работы правительства до январяВ РоссииСпасатели ликвидировали пожар в соликамской шахтеВ РоссииБрянский губернатор задумался об увольнении чиновника, чьи дети отдыхают за счет благотворителейЭкономикаВ Финляндии началось строительство "Северного потока-2"В РоссииРоструд напомнил о предстоящих через неделю десятидневных новогодних каникулахВ РоссииАэродром "Бельбек" принял первые боевые самолеты после реконструкции

В США не исключили частичной приостановки работы правительства до января

В США не исключили частичной приостановки работы правительства до январяНакануне в Штатах приостановил работу ряд бюджетных ведомств, так как не удалось одобрить бюджет страны из-за разногласий конгрессменов с Трампом Подробнее

Макрон выразил сожаление о выводе войск США из Сирии

Кокорин и Мамаев сыграют в "Бутырке" футбольный матч против сотрудников СИЗО

Спасатели ликвидировали пожар в соликамской шахте

Спасатели ликвидировали пожар в соликамской шахтеК этому времени на поверхность подняли тела пяти из девяти погибших на руднике строителей Подробнее

В Самарской области при взрыве газового баллона пострадали три подростка

Пассажиры вернувшегося в Москву самолета вылетят в Сочи резервном бортом

Выступающая за Словакию Кузьмина выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону

Юрлова-Перхт стала девятой, Старых - 28-й Подробнее

СМИ узнали о переброске Турцией подкрепления в Сирию

В США с пятой попытки на орбиту стартовала ракета Falcon 9

В Соликамске к зданию "Уралкалия" люди начали приносить цветы в память о погибших горняках

Порошенко приравнял боевиков ОУН и УПА к ветеранам войны

Порошенко приравнял боевиков ОУН и УПА к ветеранам войныНовый закон дает гарантии соцзащиты участникам армий, "которые сражались за независимость Украины в XX веке" Подробнее

Спасателям пришлось поднимать погибших на шахте в Соликамске с глубины 362 метра

Как отметили в МЧС, на этой отметке были обнаружены очаг возгорания и тела горняков Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');