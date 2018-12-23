В США не исключили частичной приостановки работы правительства до января

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Конгрессу США, возможно, не удастся в этом году урегулировать разногласия по поводу бюджета, заявил в воскресенье директор Административно-бюджетного управления Мик Малвейни.

"Я думаю, что события в ближайшую пару дней будут развиваться не слишком быстро. На мой взгляд, вполне возможно, что shutdown ("шатдаун", приостановка работы ряда федеральных структур в связи с отсутствием бюджета - ИФ) продержится и после 28 декабря - до начала работы конгресса нового созыва", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Планируется, что приостановленные в субботу переговоры по бюджету в Вашингтоне возобновятся 27 декабря. Конгресс соберется в новом составе 3 января. Работа части американских федеральных учреждений приостановлена до одобрения бюджета.

Камнем преткновения при обсуждении бюджета стало требование президента США Дональда Трампа выделить $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

В воскресенье Трамп в твиттере в очередной раз заявил, что не видит альтернатив данному проекту, призванному, среди прочего, помочь в борьбе против нелегальной иммиграции.

The only way to stop drugs, gangs, human trafficking, criminal elements and much else from coming into our Country is with a Wall or Barrier. Drones and all of the rest are wonderful and lots of fun, but it is only a good old fashioned Wall that works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2018 г.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США подтвердил, что решил отменить поездку во Флориду на рождественские каникулы, так как намерен продолжить в Вашингтоне работу над утверждением бюджета.