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Белый дом подтвердил, что Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил американского коллегу Дональда Трампа нанести визит в Турцию, подтвердил Белый дом ранее распространенную турецкими СМИ информацию.

Тем не менее в заявлении представителя Белого дома Хогана Гидли говорится: "Пока ничего конкретного не планируется, президент открыт для потенциальных встреч в будущем".

Ранее о возможном визите Трампа в Турцию объявил представитель главы турецкого государства Ибрагим Калын.

Он объявил, что Трамп посетит Турцию в 2019 году по приглашению президента Турции, но не уточнил детали визита.

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Теги: Белый дом, США, Турция
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