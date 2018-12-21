Эрдоган отложил новую военную операцию в Сирии после разговора с Трампом

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что после его недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом Анкара приняла решение перенести на более поздний срок начало операции к востоку от реки Евфрат в Сирии.

"На прошлой неделе мы приняли решение начать операцию к востоку от Евфрата и объявить о ней общественности. Однако телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, контакты по дипломатической линии и между службами безопасности, а также заявления США - все это привело к тому, что мы немного подождем ", - приводит издание Sabah слова президента.

В то же время президент подчеркнул, что речь идет только о переносе сроков операции.

По его словам, тем не менее, после разговора с Трампом Анкара намерена в ближайшие месяцы ликвидировать в Сирии силы группировки ИГ (запрещена в РФ), отряды курдской партии "Демократический союз" и курдские "Отряды народной самообороны".

Он отметил, что региональная безопасность является важнейшей целью Турции, поэтому она взаимодействует по этому вопросу с Россией и Ираном.

19 декабря президент США Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.

Региональные СМИ при этом отмечали, что американские войска в Сирии играли роль преграды между курдским ополчением и Турцией, которая угрожала начать новую операцию против курдов.