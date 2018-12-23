Трамп и Эрдоган обсудили как избежать "вакуума власти" при выводе военных США из Сирии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президенты США и Турции, Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган в воскресенье в ходе телефонного разговора обсудили, что следует предпринять, чтобы избежать негативных последствий при выводе американских войск из Сирии, сообщили турецкие СМИ.

По информации агентства "Анадолу", лидеры обеих стран условились обеспечить координацию между военными и дипломатами, чтобы избежать "вакуума власти" в тех районах, откуда уйдут военные США.

Эрдоган, со своей стороны, выразил готовность оказывать поддержку США во время процесса вывода войск.

Ранее на этой неделе Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) - выполнена. В дальнейшем стало известно, что Анкару заранее предупредили об этом решении США. Более того, Эрдоган заверил Трампа, что турецкие военные смогут завершить разгром ИГ на севере Сирии.

Ситуация осложняется тем, что большинство военных баз США в Сирии находятся на севере - в районах, занимаемых курдскими ополченцами. Анкара считает курдские военизированные формирования в Сирии своими врагами и готовит операцию против них. Предполагается, что она может стартовать после вывода войск США. Курды же до настоящего времени активно сотрудничали с США при борьбе против ИГ.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.