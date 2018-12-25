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В Минске заявили о возможности еще одной встречи Путина и Лукашенко до Нового года

Дата переговоров пока не озвучивается

В Минске заявили о возможности еще одной встречи Путина и Лукашенко до Нового года
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве
Фото: ТАСС, Алексей Дружинин

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявляет, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин могут провести еще одну встречу до Нового года.

"Главы государств договорились до Нового года провести еще одну встречу для принятия решений, которые не терпят отлагательств. В первую очередь, это связано с желанием президента России глубже вникнуть в суть проблем, чтобы найти пути их решения. Дата данной встречи будет согласована дополнительно с учетом графиков глав государств", - сказала Эйсмонт.

Пресс-секретаря президента цитирует госагенство БелТА.

Как отметила Эйсмонт, прошедшие во вторник переговоры были конструктивными, в их ходе Белоруссия и Россия сблизили позиции по всем вопросам. "Президенты обсудили весь спектр вопросов нашей общей повестки дня. Оценивая в целом торгово-экономическое сотрудничество, в первую очередь, как однозначно позитивный момент был отмечен рост товарооборота", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, среди других наиболее актуальных тем, обсуждавшихся сегодня, были и ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки белорусских продуктов питания на российский рынок. "Как итог - позиции сближены по всем вопросам", - заявила пресс-секретарь.

Кроме того, президенты, особенно во время встречи один на один, подвергли серьезному анализу договоренности в рамках Союзного государства, их реализацию. "Было отмечено отставание по некоторым позициям и обозначено намерение данные процессы активизировать (это касается, например, проведения единой согласованной промышленной политики и так далее)", - отметила Эйсмонт.

Ранее во вторник первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил, что президенты России и Белоруссии договорились на встрече о сближении позиций двух стран по вопросу налогового маневра в российской "нефтянке" и ценообразовании на газ, для чего будет создана рабочая группа. Силуанов воздержался от ответа, удалось ли сторонам договориться по компенсации Белоруссии убытков от налогового маневра, на которых настаивает Минск.

Как сообщалось, белорусская сторона обеспокоена последствиями для национальной экономики налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. Белоруссия импортирует нефть из России беспошлинно. В результате отмены в РФ экспортных пошлин на нефть стоимость российской нефти для Минска пропорционально вырастет. Это радикально снизит рентабельность нефтепереработки в Белоруссии. Кроме того, в условиях единого таможенного пространства с РФ Белоруссия также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

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Теги: Владимир Путин, Белоруссия, Александр Лукашенко

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