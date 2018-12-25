Песков подтвердил договоренность о новой встрече Путина и Лукашенко до конца года

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили достигнутую президентами РФ и Белоруссии договоренность о проведении еще одной встречи двух лидеров до Нового года.

"Договорились о встрече до Нового года", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее об этом сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Во вторник первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил, что президенты России и Белоруссии договорились на встрече о сближении позиций двух стран по вопросу налогового маневра в российской "нефтянке" и ценообразовании на газ, для чего будет создана рабочая группа. Силуанов воздержался от ответа, удалось ли сторонам договориться по компенсации Белоруссии убытков от налогового маневра, на которых настаивает Минск.

Как сообщалось, белорусская сторона обеспокоена последствиями для национальной экономики налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. Белоруссия импортирует нефть из России беспошлинно. В результате отмены в РФ экспортных пошлин на нефть стоимость российской нефти для Минска пропорционально вырастет. Это радикально снизит рентабельность нефтепереработки в Белоруссии. Кроме того, в условиях единого таможенного пространства с РФ Белоруссия также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.