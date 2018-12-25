Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по вопросам цены на газ и налогового маневра

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились на встрече о сближении позиций двух стран по вопросу налогового маневра в российской "нефтянке" и ценообразовании на газ, для чего будет создана рабочая группа, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов пояснил журналистам по итогам российско-белорусских переговоров, что в состав рабочей группы войдут представители правительства. Он отметил, что "эта рабочая группа будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции по решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран".

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли эта группа вырабатывать шаги по урегулированию вопросов вокруг налогового маневра и ценообразования на газ, Силуанов пояснил: "Мы по вопросу ценообразования на газ должны определиться и, начиная с 2020 года, выработать предложения по формированию цен на этот вид энергии". "Что касается рабочей группы, то она будет вырабатывать предложения по дальнейшей интеграции, и по решению вопросов, которые находятся в повестке дня между Россией и Белоруссией", - продолжил он.

Силуанов также рассказал о темах, обсуждавшихся в ходе переговоров. "Затрагивалась повестка двусторонних отношений. В первую очередь, мы обсуждали изменения, которые в следующем году будут происходить в налоговом законодательстве РФ, и наши планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора", - сказал он. По словам Силуанова, "обсуждались вопросы наших совместных действий в области ценообразования на газ, на энергоресурсы".

"Договорились также о сближении позиций по всем этим направлениям", - сказал первый вице-премьер.

Силуанов воздержался от ответа, удалось ли сторонам договориться по компенсации Белоруссии убытков от налогового маневра, на которых настаивает Минск.

По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $300 млн, исходя из цены за нефть на уровне $70 за баррель. По данным концерна "Белнефтехим", при сохранении такой мировой цены на нефть реализация в России налогового маневра приведет к ежегодному удорожанию нефти для Белоруссии более чем на $20 за тонну.