Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко заявил, что гарантирует проведение голосования на выборах президента страны 31 марта 2019 года.

"Мы точно гарантируем, что выборы президента пройдут 31 марта 2019 года. Я об этом заявляю", - сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.

В середине декабря больше половины украинцев связали военное положение с желанием Порошенко отложить президентские выборы. В среду, 26 декабря, президент Украины объявил о прекращении военного положения, которое было введено на месяц после конфликта в Керченском проливе.