Главные новости
В миреПорошенко объявил о прекращении военного положения на УкраинеВ РоссииПамфилова заявила, что расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замялиМоскваВ Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублей
В мире

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко заявил, что гарантирует проведение голосования на выборах президента страны 31 марта 2019 года.

"Мы точно гарантируем, что выборы президента пройдут 31 марта 2019 года. Я об этом заявляю", - сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.

В середине декабря больше половины украинцев связали военное положение с желанием Порошенко отложить президентские выборы. В среду, 26 декабря, президент Украины объявил о прекращении военного положения, которое было введено на месяц после конфликта в Керченском проливе.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина

Новости по теме

В мире
Сечин объяснил, почему падают цены на нефть вопреки соглашению ОПЕК+Сечин объяснил, почему падают цены на нефть вопреки соглашению ОПЕК+
Основной фактор сейчас - это ставка ФРС, считает глава "Роснефти"Подробнее
 Порошенко объявил о прекращении военного положения на УкраинеПорошенко объявил о прекращении военного положения на Украине
Президент заявил, что продлил бы его, если бы не предстоящие в марте выборыПодробнее
 ИГ взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в ТриполиИГ взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи
Атаку совершили три боевика группировкиПодробнее
 Гватемала потребовала от США расследовать смерть ребенка в центре содержания нелегаловГватемала потребовала от США расследовать смерть ребенка в центре содержания нелегалов
Это второй за месяц случай гибели детей в американских центрах содержания мигрантовПодробнее
Сирийские системы ПВО открыли огонь по целям у ДамаскаСирийские системы ПВО открыли огонь по целям у Дамаска
Системам удалось сбить несколько ракетПодробнее
 В Минске заявили о возможности еще одной встречи Путина и Лукашенко до Нового годаВ Минске заявили о возможности еще одной встречи Путина и Лукашенко до Нового года
Дата переговоров пока не озвучиваетсяПодробнее
 В Ираке Рождество объявили официальным праздникомВ Ираке Рождество объявили официальным праздником
Между тем число христиан в Ираке за 15 лет уменьшилось с 1,4 млн до 300 тыс. человекПодробнее
 Трамп раскритиковал семилетнего мальчика за веру в СантуТрамп раскритиковал семилетнего мальчика за веру в Санту
Президент США с супругой ответили на звонки детей, хотевших узнать, где сейчас Санта-КлаусПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 25 декабря6 фото
25 декабря
Фотохроника 25 декабря
Последствия цунами в Индонезии7 фото
24 декабря
Последствия цунами в Индонезии
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПорошенко объявил о прекращении военного положения на УкраинеВ РоссииПамфилова заявила, что расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замялиМоскваВ Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублейЭкономикаЕвро превысил 79 рублей впервые с 18 сентябряЭкономикаНефть Brent стабилизировалась после падения ниже $50 впервые с июля 2017 годаВ миреГватемала потребовала от США расследовать смерть ребенка в центре содержания нелегалов

Главный кадровик ГИБДД отпущен из-под домашнего ареста

Путин призвал бизнес пересаживаться на газомоторный транспорт

Эта мера, помимо прочего, стабилизирует цены на рынке нефтепродуктов, считает президент РФ Подробнее

Мосгорсуд 23 января рассмотрит жалобу защиты Браудера на его заочный арест

JD.com объявила о выкупе своих акций на сумму до $1 млрд

Суд продлил арест двоим экс-полицейским по делу об изнасиловании коллеги в Уфе

Маттиас Варниг оставил пост председателя совета директоров "РусАла"

В Смоленской области возбудили дело из-за предоставленной сироте квартиры с грибком

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года

Сечин объяснил, почему падают цены на нефть вопреки соглашению ОПЕК+

Сечин объяснил, почему падают цены на нефть вопреки соглашению ОПЕК+Основной фактор сейчас - это ставка ФРС, считает глава "Роснефти" Подробнее

Глава "ЛУКОЙЛа" заявил, что не ждет продления соглашения о стабилизации цен на топливо после марта

Огромные камни обрушились на трассу под Севастополем

Вексельберг сообщил о планах поехать на форум в Давос

Палестинский посол сообщил о визите лидера ХАМАС в Москву 15 января

Недельная инфляция в РФ разогналась до максимальных за полтора года 0,3%

В "Оренбурге" отвергли вероятность назначения Карреры главным тренером команды

Почти три сотни пьяных британцев в 2018 году были задержаны в аэропортах страны

Нерезиденты в ноябре снизили вложения в ОФЗ на 9 млрд рублей

Их доля уменьшилась до 24,7% Подробнее

Власти Приамурья допустили, что дети с гепатитом С могли заразиться за пределами региона

Минобороны Южной Кореи извинилось за сувениры из ключей проволоки

Порошенко анонсировал санкции против российских депутатов и оборонных заводов

Памфилова направила призовой фонд шуточного конкурса ЦИК на лечение ребенка

Крымский суд отказался освободить командиров украинских кораблей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');