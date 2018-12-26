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Ливан пожалуется на Израиль в ООН из-за нарушения своего воздушного пространства

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В МИД Ливана намерены обратиться с жалобой в Совет Безопасности ООН в связи с нарушением Израилем воздушного пространства этой страны в ночь на среду для совершения авиаударов по Сирии, сообщают западные СМИ.

По словам министра транспорта Ливана Юсефа Фенианоса, израильские авиаудары по целям близ Дамаска угрожали безопасности гражданских авиалайнеров, пересекавших в тот момент воздушное пространство Ливана. Он отметил, что в сложившейся ситуации ливанской стороне с трудом удалось избежать катастрофы в своем воздушном пространстве.

Ранее МИД Ливана осудил использование Израилем воздушного пространства страны для совершения атаки. В заявлении ливанского внешнеполитического ведомства также содержался призыв к международному сообществу и ООН осудить акт агрессии. Также министр иностранных дел Ливана Джебран Бассиль проинструктировал ливанского представителя в ООН относительно жалобы.

Вечером во вторник самолеты Израиля нанесли ракетный удар по складу иранских ракет Фаджр-5 близ Дамаска. Для этого они использовали воздушное пространство Ливана.

ВВС Израиля часто наносят удары по объектам в Сирии, находясь именно в небе над Ливаном.

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Теги: Ливан, Израиль, ООН

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