Дамаск приравнял израильский ракетный обстрел к теракту

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В МИД Сирии заявили, что нанесенный во вторник ВВС Израиля удар по Дамаску нацелен на то, чтобы запугать сирийский народ и затянуть кризис в Сирии, сообщает в среду агентство SANA.

Сирийское внешнеполитическое ведомство направило послания с соответствующим заявлением генсеку ООН и председателю СБ ООН.

В этих письмах отмечается, что "25 декабря 2018 года власти Израиля совершили очередную агрессию против САР, что является вопиющим нарушением резолюции 350 СБ от 1974 года, касающейся соглашения о разделении сил между двумя сторонами".

В сирийском МИД особо отметили: атака была совершена в то время, когда на улицах Дамаска было много людей, отмечавших Рождество.

"В посланиях подчеркивается, что попытка израильских властей запугать сирийский народ в такой священный день убедительно показывает, что действия Израиля ничем не отличаются от действий террористических организаций ИГ (запрещена в РФ) и "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ)", - пишет САНА.

Ранее сообщалось, что израильские самолеты нанесли ракетный удар по целям в Сирии, находясь в ливанском воздушном пространстве. Их удар был нацелен на военный объект в районе Дамаска.

Израильские военные регулярно наносят ракетные удары по территории Сирии. Обычно мишенями становятся объекты, имеющие отношение к поддерживающим Дамаск бойцам ливанской группировки "Хезболла", или к находящимся на сирийской территории иранским военным советникам.