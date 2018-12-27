Что случилось этой ночью: четверг, 27 декабря

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Секретный визит Трампа в Ирак, грядущие увольнения в России, успешный старт с "Восточного"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом. Трамп посетил американскую военную базу и пообещал не выводить войска из страны. Во время визита сорвалась его встреча с премьер-министром Ирака.

- Министерство труда спрогнозировало увольнение более двухсот тысяч россиян в ближайшее время. Больше всего увольнений случится в финансовой и траспортной сферах. Прогноз действует на срок до 12 марта.

- Ракета-носитель "Союз 2.1а" вывела с космодрома "Восточный" спутники "Канопус-В". Это четвертый успешный пуск в начала эксплуатации космодрома. Спутники "Канопус-В" используются для отслеживания чрезвычайных ситуаций.

- Александр Кокорин и Павел Мамаев не будут играть в футбол с сотрудниками "Бутырки". Ранее появилась информация, что футболисты проведут матч в составе команды заключенных против команды сотрудников СИЗО. Кокорин и Мамаев должны пробыть под арестом до 8 февраля.

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