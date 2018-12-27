Запущенные с "Восточного" 26 иностранных спутников вышли на расчетную орбиту

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Иностранные малые космические аппараты, запущенные в четверг утром с космодрома "Восточный" российской ракетой "Союз", штатно отделились от разгонного блока "Фрегат", сообщает Роскосмос.

"Космические аппараты GRUS, D-Star ONE, UWE-4, Lemur, а также Lume-1, ZACube-2 и Dove, запускаемые в качестве попутной полезной нагрузки по контрактам АО "Главкосмос" и АО "Главкосмос Пусковые Услуги", штатно отделились от разгонного блока "Фрегат", - сообщила пресс-служба госкорпорации.

Речь идет о 26 малых спутниках США, Японии, ЮАР, Испании и Германии. В космос запущено по одному спутнику GRUS, Lume-1, UWE-4 и ZACube-2, два аппарата D-Star ONE, восемь спутников Lemur и 12 аппаратов Dove.

Ранее сообщалось, что от "Фрегата" успешно отделились российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №5 и №6, они уже приняты на управление.

В соответствии с циклограммой полета, после двух включений маршевой двигательной установки "Фрегата" "Канопус-В" № 5 и "Канопус-В" № 6 штатно отделились от разгонного блока в 6:06 и 6:12 по Москве соответственно.

Последующими включениями двигателя разгонного блока было реализовано отделение двух групп малых спутников. Сначала отделились 12 аппаратов, потом остальные 14.

"Все они выведены на расчетные орбиты", - отметили в Роскосмосе.

В общей сложности в ходе миссии РБ "Фрегат" было осуществлено 7 включений маршевой двигательной установки, последнее из которых вывело разгонный блок на орбиту захоронения.

Данный пуск стал 72-м для разгонного блока "Фрегат".

Ракета-носитель "Союз 2.1а" стартовала с космодрома "Восточный" в 5:07 по Москве. Это был четвёртый пуск с нового российского космодрома.