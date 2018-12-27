Разгонный блок "Фрегат" со спутниками "Канопус-В" отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз 2.1а", запущенной с Восточного

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" со спутниками дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и попутной нагрузкой отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз 2.1а" после запуска с космодрома Восточный, сообщили "Интерфаксу" в "Роскосмосе".

"Есть отделение разгонного блока от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал представитель госкорпорации.

Как передает корреспондент "Интерфакса", ракета была запущена в соответствии с графиком в 05:07 мск. Запуск стал четвертым в истории космодрома.

Ракета выведет на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" № 5 и № 6 и малые космические аппараты попутной нагрузки.

Спутники "Канопус-В" массой 465 кг запускаются на солнечно-синхронную орбиту высотой порядка 510 км.

Помимо спутников, запускаемых по федеральной программе, на орбиту будут выведены космические аппараты США, Японии, ЮАР, Испании и Германии по контракту с ОАО "Главкосмос".

Спутники "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, крупных выбросов загрязняющих веществ в природу, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования.