Главные новости
В РоссииФСБ отчиталась о завершении строительства заграждения на границе Крыма и УкраиныВ РоссииОбыски у людей из окружения "крабового короля" Олега Кана начались на СахалинеВ РоссииВ Кремле с пониманием отнеслись к публикации списка сотрудников BBC в Москве
В мире

Командование сирийской армии объявило о вступлении в Манбидж

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Командование армии Сирии в пятницу объявило, что подразделения правительственных сил вошли в город Манбидж, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на заявление генштаба Сирии.

По данным агентства, военные подняли флаг Сирии над городом.

"В соответствии с приверженностью вооруженных сил сохранению суверенитета каждой пяди территории Сирийской Арабской Республики и в ответ на просьбы населения Манбиджа генштаб Сирии и вооруженные силы объявляют о введении подразделений сирийской армии в Манбидж и о поднятии сирийского флага над городом", - приводит агентство выдержки из заявления генштаба.

Ранее в пятницу курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) обнародовали заявление с призывом к сирийским властям взять под контроль районы, оставляемые курдами, чтобы обеспечить защиту этой территории от Турции. В частности, в заявлении речь шла о Манбидже.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сирия, Манбидж

Новости по теме

В мире
Посольство РФ в Финляндии подтвердило задержание россиянки по запросу СШАПосольство РФ в Финляндии подтвердило задержание россиянки по запросу США
Финские власти затребовали у американской стороны подтверждения того, что обвинения обоснованныПодробнее
 Украинский министр заявил о санкциях против археологов за раскопки в КрымуУкраинский министр заявил о санкциях против археологов за раскопки в Крыму
"Мы говорим о лицах, нарушающих режим оккупированных территорий, и распространяем негативный имидж среди организаций, которые с ними работают", - заявил он в твиттереПодробнее
 СМИ сообщили, что спецпрокурор Мюллер получил улики о пребывании экс-адвоката Трампа в ПрагеСМИ сообщили, что спецпрокурор Мюллер получил улики о пребывании экс-адвоката Трампа в Праге
По данным издания, сигнал мобильного телефона Коэна был зафиксирован вышками сотовой связи в районе Праги в конце августа 2016 годаПодробнее
 Более десятка человек пострадали при нападении в церкви в ВенеБолее десятка человек пострадали при нападении в церкви в Вене
Полиция сообщает, что ранения получили пять монаховПодробнее
Трамп посетил Ирак с необъявленным визитомТрамп посетил Ирак с необъявленным визитом
Президент США не собирается выводить войска из ИракаПодробнее
 Сечин объяснил, почему падают цены на нефть вопреки соглашению ОПЕК+Сечин объяснил, почему падают цены на нефть вопреки соглашению ОПЕК+
Основной фактор сейчас - это ставка ФРС, считает глава "Роснефти"Подробнее
 Порошенко объявил о прекращении военного положения на УкраинеПорошенко объявил о прекращении военного положения на Украине
Президент заявил, что продлил бы его, если бы не предстоящие в марте выборыПодробнее
 ИГ взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в ТриполиИГ взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи
Атаку совершили три боевика группировкиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФСБ отчиталась о завершении строительства заграждения на границе Крыма и УкраиныВ РоссииОбыски у людей из окружения "крабового короля" Олега Кана начались на СахалинеВ РоссииВ Кремле с пониманием отнеслись к публикации списка сотрудников BBC в МосквеВ миреПосольство РФ в Финляндии подтвердило задержание россиянки по запросу СШАВ РоссииФедслужбу по регулированию алкогольного рынка обвинили в недостаточном контроле ЭкономикаПредседателем совета директоров "Русала" избрали Жан-Пьера Тома

Чиновница из Самары извинилась за совет компенсировать мизерные пособия на детей разведением огородов

Первый полет нового дальнего бомбардировщика Ту-22М3М прошел в Казани

Первое уголовное дело о репосте прекращено после декриминализации 282 статьи УК

Первое уголовное дело о репосте прекращено после декриминализации 282 статьи УКНакануне президент подписал закон, смягчивший наказание за экстремизм в соцсетях Подробнее

Москва и Лондон договорились о частичном восстановлении составов своих дипмиссий

Штоффельсхаус оставил пост спортивного директора ФК "Локомотив"

В начале января москвичи смогут увидеть звездопад и лунное затмение

Кожемяко пообещал не оставить без внимания "арестованных" в Приморье косаток

Порошенко сократил отставание от Тимошенко в опросах о выборах президента на Украине

Гидрометцентр дал прогноз на январские праздники в Москве

Гидрометцентр дал прогноз на январские праздники в МосквеНовый год наступит при температуре -10 градусов, а после в столице немного потеплеет Подробнее

Петербуржец получил условный срок за нетолерантные шутки над приятелем в сети

Россия и ВАДА определили сроки передачи данных допинг-проб из лаборатории в Москве

В Красноярске поставят спектакль о пожарных, тушивших ТЦ "Зимняя вишня"

Путин не будет участвовать в переговорах с турецкой делегацией в Москве

Вынесен приговор бизнесмену Михальченко по делу о контрабанде алкоголя

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');