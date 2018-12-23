СМИ узнали о переброске Турцией подкрепления в Сирию

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Турецкое военное командование в ночь на воскресенье перебросило подкрепления к городу Манбидж на севере Сирии, сообщают СМИ Турции.

Эту информацию подтверждают и близкие к сирийской оппозиции источники. Предполагается, что войска в будущем примут участие в наступательных операциях против находящихся на севере Сирии курдских военизированных формирований.

Агентство Associated Press отмечает, что в Анкаре пообещали Вашингтону перенести старт наступления на более поздний срок, так как пока в районе Манбиджа находятся американские военные.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп объявил о решении вывести своих военных из Сирии. По его словам, завершить войну против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) на сирийской территории могут и другие страны, в частности - Турция.