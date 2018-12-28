Самолет ВМС США пролетел над закрытым районом учений кораблей РФ близ Сирии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в пятницу осуществил разведывательный полет над закрытым морским районом в Средиземноморье вблизи Сирии, где корабли ВМФ РФ должны проводить учебные стрельбы, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик с бортовым номером 168848, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, несмотря на международное предупреждение о закрытии района для полетов самолетов, в течение не менее часа курсировал вдоль побережья Сирии и расположенных там авиабазы ВКС РФ Хмеймим и базы материально-технического обеспечения российского ВМФ в сирийском порту Тартус.

Полет американского морского разведчика, способного вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, осуществлялся на расстоянии около 30 км от берегов Сирии, то есть практически у линии ее морских границ.