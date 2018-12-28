В ДНР назвали число погибших за год в результате конфликта в Донбассе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В результате боевых действий в Донбассе за 2018 год погибли более 160 человек, еще более 300 получили ранения, сообщили в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

"С 1 января по 27 декабря 2018 года на территории ДНР погиб 161 человек. Ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили 310 человек", - сказал журналистам в пятницу представитель аппарата омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

Он не уточнил, сколько из числа погибших - военные ДНР, а сколько - мирные жители.

Всего же, по данным представителя аппарата омбудсмена ДНР, с начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году в ДНР погибли 4 тыс. 728 человек. Среди них - 4 тыс. 113 мужчин, 615 женщин, 81 ребенок.