Власти ДНР приступили к соблюдению режима прекращения огня

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приступили к соблюдению "новогоднего перемирия", заявил в субботу "Интерфаксу" представитель народной милиции.

"Народная милиция ДНР приступила с 01.01 (мск) к соблюдению режима прекращения огня в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее в ходе видеоконференции", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подразделения ДНР и ранее придерживались договоренностей о режиме прекращения огня.

Ранее сообщалось, что в ходе видеоконференции трехсторонней Контактной группы 27 декабря, стороны согласовали бессрочный режим прекращения огня - "новогоднее перемирие", вступающее в силу в ночь на 29 декабря.

Уполномоченный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук сообщил о достигнутой договоренности объявить режим прекращения огня в зоне боевых действий в Донбассе с 00:01 29 декабря.

"Было обсуждено предложение Украины, которое вносили еще на прошлом заседании, о введении режима тишины. Мы предложили ввести режим тишины, то есть бессрочное прекращение огня, начиная с завтрашней ночи. Если точно, то с 00 часов 01 минуту на 29 декабря", - сказал Е.Марчук в эфире телеканалу "Прямой" в четверг.

Всего же с начала конфликта в 2014 году воюющими сторонами было достигнуто уже 25 перемирий. Однако все предыдущие договоренности о прекращении огня и режиме тишины не соблюдались в полной мере. Последним перемирием в Донбассе было так называемое "школьное" перемирие - возобновленное с 29 августа 2018 года обязательство по соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня в связи с началом учебного года.