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В Донбассе число погибших среди гражданского населения за год снизилось вдвое

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Число погибших среди гражданского населения в зоне конфликта в Донбассе в нынешнем году снизилось в два раза - до 43 человек, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

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"С начала этого года по 17 декабря число гражданских жертв убитыми сократилось в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а ранеными - сократилось на 52%", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он уточнил, что таким образом в зоне конфликта на Украине в нынешнем году погибли 43 гражданских, ранены были 182 человека.

По словам спецпредставителя, количество жертв среди гражданского населения достигло самого низкого уровня с начала конфликта.

Тем не менее, продолжил Сайдик, сохраняются тревожные тенденции. "По данным неправительственных организаций, примерно 7 тыс. кв км на востоке Украины заминировано и загрязнено прочими взрывными устройствами. Получается, что это одна из самых заминированных территорий мира", - сказал он.

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Теги: Донбасс, ОБСЕ, Украина

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