РПЦ разрешила мирянам причащаться в русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион подтвердил, что патриарх Кирилл разрешил верующим мирянам Русской православной церкви причащаться в Свято-Пантелеимоновом монастыре Афона.

"Святейший патриарх на последнем заседании Высшего епархиального собрания города Москвы, когда ему был задан вопрос прямой, можно ли причащаться в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, сказал, что, с его точки зрения, мирянам причащаться там можно", - сказал митрополит в экстренном выпуске программы "Церковь и мир" на канале "Россия-24".

По его мнению, это говорит о том, что РПЦ воспринимает Пантелеимонов монастырь как русский.

"Он принадлежит Константинопольской церкви, как и все афонские монастыри, но мы знаем, что этот монастырь строился русскими монахами на русские деньги, там русское и украинское монашеское братство, там богослужение совершается на славянском языке, и те миряне из Русской православной церкви, которые будут посещать этот монастырь, они там могут причащаться святых Христовых таин", - добавил митрополит Иларион.