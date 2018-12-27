В мире Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

В РПЦ назвали патриарха Варфоломея исполнителем американского заказа

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Константинопольский патриарх Варфоломей лишь делает вид, что действует на Украине в соответствии с канонами, но в реальности просто выполняет заказ США, считает глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

"Патриарх Варфоломей является частью большого геополитического проекта - проекта, направленного на дальнейшее ослабление России, на вбивание клина между русским и украинским народами. И Русская православная церковь, которая объединяет эти народы, сейчас является, пожалуй, главным препятствием для воплощения в жизнь американских планов", - заявил митрополит Иларион в интервью журналу "Босс".

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Он отметил, что Константинопольский патриарх финансируется из США, "выполняет заказы американского руководства, и, собственно, американское руководство сейчас даже не скрывает того, что оно является главным заказчиком всей этой авантюры", а патриарх Варфоломей "не особенно скрывает то, что он выполняет этот заказ".

"Конечно, он пытается облечь все это в красивую риторику, ссылается на какие-то несуществующие каноны, которые якобы дают ему право единолично принимать решения о предоставлении автокефалии. Он говорит, что это решение уврачует раскол на Украине. Но мы видим обратное: это решение способно только углубить раскол, что, собственно, сейчас и происходит", - сказал представитель Русской церкви.

11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров неканонических православных церквей на Украине. Московский патриархат эти решения не признал и в ответ объявил о полном разрыве отношений с Константинополем.

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Теги: РПЦ, патриарх Варфоломей

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