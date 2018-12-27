В РПЦ назвали патриарха Варфоломея исполнителем американского заказа

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Константинопольский патриарх Варфоломей лишь делает вид, что действует на Украине в соответствии с канонами, но в реальности просто выполняет заказ США, считает глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

"Патриарх Варфоломей является частью большого геополитического проекта - проекта, направленного на дальнейшее ослабление России, на вбивание клина между русским и украинским народами. И Русская православная церковь, которая объединяет эти народы, сейчас является, пожалуй, главным препятствием для воплощения в жизнь американских планов", - заявил митрополит Иларион в интервью журналу "Босс".

Он отметил, что Константинопольский патриарх финансируется из США, "выполняет заказы американского руководства, и, собственно, американское руководство сейчас даже не скрывает того, что оно является главным заказчиком всей этой авантюры", а патриарх Варфоломей "не особенно скрывает то, что он выполняет этот заказ".

"Конечно, он пытается облечь все это в красивую риторику, ссылается на какие-то несуществующие каноны, которые якобы дают ему право единолично принимать решения о предоставлении автокефалии. Он говорит, что это решение уврачует раскол на Украине. Но мы видим обратное: это решение способно только углубить раскол, что, собственно, сейчас и происходит", - сказал представитель Русской церкви.

11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров неканонических православных церквей на Украине. Московский патриархат эти решения не признал и в ответ объявил о полном разрыве отношений с Константинополем.