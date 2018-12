Крупнейшие американские газеты не смогли напечатать очередной тираж

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сразу несколько самых известных американских газет не смогли напечатать субботний тираж из-за технических проблем, сообщил в воскресенье телеканал CNN.

По одной из версий, причиной сбоя мог стать компьютерный вирус. Среди пострадавших газет оказались The Los Angeles Times, The New York Times и The Wall Street Journal. Сильнее всего пострадали газеты, которые издаются на Западном побережье США. Однако некоторые другие, например, The Baltimore Sun, не смогли напечатать только приложения с комиксами и головоломками.

Источник, знакомый с ситуацией внутри The Los Angeles Times, утверждает, что это была кибератака из-за границы. Представитель издательской компании Tribune Publishing, которой принадлежит ряд газет, не смогла подтвердить эту информацию.

Сбой коснулся изданий, которые пользуются одинаковым программным обеспечением. Однако их страницы в интернете никак не затронуты предполагаемой кибератакой.