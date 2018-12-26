Эрдоган сообщил о предотвращении кибератаки на турецкое военное командование

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Турецким специалистам удалось предотвратить кибератаку, нацеленную на штаб командования вооруженных сил страны, сообщил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Программное обеспечение под названием Octopus, которое мы разработали в Турции, предотвратило кибератаку на штаб командования вооруженных сил", - приводит газета Daily Hurriyet слова турецкого лидера. Он рассказал о ситуации, выступая в Научно-техническом исследовательском совете в Анкаре.

Эрдоган отметил, что кибератаки представляют сегодня одну из "самых больших угроз, которые ослабляют национальную безопасность и право человека на тайну личной жизни". По словам президента Турции, страна активно развивает науку и проводит "научные работы" во всех областях.