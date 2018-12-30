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МИД РФ сделал заявление о "шпионском гнезде" в Мэриленде

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Репортаж BBC News про дачу российского посольства в американском штате Мэриленд опровергает американские заявления о том, что эта дача является "шпионским гнездом", заявили в МИД РФ.

"Этот фильм - очередное доказательство того, что никакой разведывательной деятельности там не велось. Достаточно послушать американцев, живущих по соседству, которые рассказывают, как они общались с разными сотрудниками посольства - от послов до технических специалистов. И как долго и упорно ФБР пыталось получить хоть какие-то компрометирующие данные с этой территории", - говорится в сообщении, опубликованном в фейсбуке российского дипведомства.

Вместе с тем, в МИД России также отметили, что при подготовке материала BBC News не запрашивала точку зрения российской стороны.

Русская служба BBC в пятницу опубликовала репортаж о российской земельной собственности в штате Мэриленд, где расположен жилой комплекс российских дипломатов. В материале представлены мнения местных жителей, которые "рассказали BBC News, что отношения с работниками российской дипмиссии у них складывались добрососедские".

Ранее сообщалось, что доступ к посольской даче в Мэриленде был закрыт 29 декабря 2016 года, когда США ввели против РФ санкции за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки. В Вашингтоне утверждали, что данный комплекс использовался "в целях разведки". Также был запрещен доступ в жилой комплекс Нью-Йорке и высланы 35 российских дипломатов.

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Теги: Россия, МИД РФ, Мэриленд
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МИД РФ сделал заявление о "шпионском гнезде" в Мэриленде

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