В ДНР сообщили о нарушениях новогоднего перемирия

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В первые сутки "новогоднего перемирия" Вооруженные силы Украины нарушили его четыре раза, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило - четыре раза", - сказал он. По его словам ВСУ применяли минометы, зенитные установки, гранатометы крупнокалиберное стрелковое оружие.

"В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населенные пункты: Жабичево, Ленинское", - сказал представитель СЦКК. Он отметил, что жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

По его словам, перемирие было сорвано ВСУ спустя 11:39 минут после его начала.

В то же время в пресс-центре штаба проводимой Киевом силовой операции в Донбассе обвинили силы непризнанных республик в шести нарушениях режима прекращения огня, при этом ни один украинский военнослужащий не пострадал.

"Случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано", - говорится в сообщении на официальной странице штаба в фейсбуке.

В штабе утверждают, что позиции украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Железное на Горловском направлении, вблизи поселков Новомихайловка, Опытное на Донецком направлении и в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", уточнили в пресс-центре.

При этом в сообщении утверждается, что, по данным украинской разведки, 29 декабря трое противников были уничтожены и трое получили ранения.

Начиная с 1:01 мск 29 декабря, согласно достигнутой минской контактной группой договоренности, в Донбассе вступило в силу соглашение о соблюдении всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

Всего с начала конфликта в 2014 году воюющими сторонами было достигнуто уже 25 перемирий, однако все предыдущие договоренности о прекращении огня и режиме тишины не соблюдались в полной мере.