На железной дороге в ДНР обезвредили три взрывных устройства

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Три закладки со взрывчаткой были обезврежены сотрудниками МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики на железной дороге.

"Утром 28 декабря, выполняя обход пути, монтер Ярослав Хомченко обнаружил вблизи путепровода на 1137 км перегона Путепровод - Ханженково подозрительное устройство. (. . .) На место прибыли сотрудники МЧС, которые обследовали участок и выявили еще две закладки", - говорится в сообщении на официальном сайте Донецкой железной дороги.

По данным железнодорожников, одно из устройств было заложено у моста, и взрыв мог привести к его обрушению на путь.

"Для безопасности были закрыты для движения поездов пути на перегонах Путепровод - Ханженково, Щебенка - Криничная, Криничная - Путепровод, ограничено движение автотранспорта на двух переездах перегона Путепровод - Ханженково", - отметили в ДонЖД.

"Все предметы были ликвидированы", - подчеркивается в сообщении.