В мире Борьба с "Исламским государством"

ВВС Ирака уничтожили около 30 командиров ИГ в Сирии

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В результате авиаудара иракских ВВС по деревне Ас-Суса на территории Сирии были уничтожены до 30 командиров запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", сообщили иракские военные.

Удар был нанесен по зданию, в котором проходило совещание командного состава отряда террористов.

Ранее между Сирией и Ираком на высоком уровне была достигнута договоренность, позволяющая иракским военным наносить удары по ИГ в Сирии в рамках координации совместных действий против террористов.

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Теги: Сирия, Ирак, Исламское государство

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