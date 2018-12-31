Экс-министр экологии Шевченко первым принес документы для регистрации кандидатом в президенты Украины

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко, занимавший эту должность в 2014-2015 годах, первым сдал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

"Сегодня, 31 декабря, Игорь Шевченко принес и сдал документы для регистрации кандидатом в президенты", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦИК.

31 декабря в Украине стартовала президентская избирательная кампания, которая продлится 90 дней.