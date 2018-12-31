На Украине стартует президентская избирательная кампания

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале избирательного процесса очередных выборов президента страны с 31 декабря 2018 года. Соответствующее постановление комиссия приняла 27 декабря.

Согласно законодательству, избирательная кампания продлится 90 дней. Выборы пройдут 31 марта 2019 года.

С 31 декабря по 3 февраля включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов, после чего объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Кандидат в президенты должен быть гражданином Украины, который достиг 35-летнего возраста, владеть государственным языком и проживать на Украине в течение 10 последних лет до дня выборов.

Кандидата в президенты может выдвинуть политическая партия или он может быть самовыдвиженцем. Он должен предоставить декларацию о доходах за год, предшествующий году проведения выборов. Ее проверит Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и впоследствии обнародует результаты проверки.

Кроме того, кандидат должен внести залог в размере 2,5 млн грн. Эта сумма возвращается субъекту внесения - партии или кандидату на пост президента - в двух случаях: либо в случае победы на выборах, либо в случае выхода во второй тур. Всем остальным участникам выборов деньги не возвращаются, они идут в государственный бюджет Украины.

Свою кандидатуру на выборах можно снять не позднее, чем за 23 дня до дня голосования, обратившись в ЦИК, в данном случае - до 7 марта 2019 года включительно.

По последним данным социологов, в президентском рейтинге на Украине лидирует лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко, которая ненамного обгоняет действующего президента Петра Порошенко.

Так, согласно результатам опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года, Петра Порошенко в первом туре выборов президента готовы поддержать 13,8%, а Юлия Тимошенко в первом туре выборов президента получила бы поддержку 16% украинцев из тех, кто намерен голосовать. За шоумена Владимира Зеленского - 8,8%, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 8,4%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 6,9%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 6,8%.

В случае выхода во второй тур Юлии Тимошенко и действующего главы государства та получает поддержку 22% тех, кто планирует голосовать, а Петр Порошенко - 16%. При этом в случае выхода во второй тур Тимошенко и шоумена Владимира Зеленского за последнего готовы голосовать 21%, а за Тимошенко - 20%. Аналогичные данные получаются в паре Тимошенко с лидером "Гражданской позиции" Анатолием Гриценко: 20% против 21%. Кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко Тимошенко побеждает во втором туре с результатом 24% против 14%.