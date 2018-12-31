ЦИК Украины ликвидировал все пять избирательных участков на территории РФ

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков на территории Российской Федерации, теперь граждане Украины смогут проголосовать в посольствах в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Соответствующие изменения утверждены постановлением ЦИК №274 от 27 декабря 2018 года после рассмотрения представления Министерства иностранных дел Украины.

Таким образом, Центризбирком постановил ликвидировать избирательные участки №900075 (согласно постановлению ЦИК №67 от 12 апреля 2012 года, это помещение посольства Украины в РФ в Москве), №900077 (помещение генконсульства Украины в Ростове-на-Дону), №900078 (помещение генконсульства Украины в Петербурге), №900117 (помещение консульства Украины в Екатеринбурге) и №900118 (помещение консульства Украины в Новосибирске).

Согласно постановлению ЦИК, все эти пять избирательных участков переносятся с территории РФ в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Как известно, очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.