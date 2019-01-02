НАСА не прекратило готовить визит Рогозина в США, несмотря на критику Конгресса

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - НАСА продолжает работать над планами по визиту главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, несмотря на критику со стороны американских конгрессменов, сообщает издание Politico.

"Планирование возможного визита генерального директора все еще продолжается", - заявила пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс.

"Отношения США и России в сфере космоса начались в 1970-х гг. НАСА исторически приглашало глав российского космического агентства посетить США. Учитывая прецеденты, а также визит директора Брайденстайна в октябре в Россию для участия в мероприятиях, связанных с отправкой экипажа на МСК, НАСА пригласило гендиректора "Роскосмоса" посетить объекты НАСА в США и обсудить наше продолжающееся сотрудничество, связанное с космосом", - добавила она.

Директор НАСА Джим Брайденстайн в октябре предложил Рогозину посетить штаб-квартиру НАСА в Хьюстоне в начале 2019 года и выступить в исследовательском университете Райса, отмечает издание. Американские конгрессмены из Республиканской и Демократической партий выступают против визита Рогозина, так как считают, что этот визит подрывает санкции США, под которыми находится Рогозин, сообщает издание.

В университете Райса, в свою очередь сообщили, что им неизвестно о планах пригласить Рогозина посетить университет.

"Университет Райса не приглашал Рогозина на кампус. Я не знаю, над чем работает НАСА... Насколько нам известно, планов по посещению Рогозиным университета Райса, если он посетит Хьюстон, нет", - заявил пресс-секретарь университета Дуг Миллер.