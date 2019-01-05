В "Роскосмосе" заявили, что ждут объяснений от НАСА по визиту своей делегации в США

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В "Роскосмосе" ждут объяснений от НАСА по поводу визита своей делегации в США, сообщили в госкорпорации.

"Роскосмос" ждет официальных разъяснений позиции НАСА по организации ответного визита российской делегации в США в соответствии с ранее полученным приглашением", - говорится в ее сообщении.

"Подготовка переговорной позиции государственной корпорации по сотрудничеству сторон по программе Международной космической станции и дальнему космосу пока не приостановлена", - добавили в "Роскомосе".

Ранее СМИ сообщили, что из-за давления конгресса визит делегации "Роскосмоса" во главе с руководителем госкорпорации Дмитрием Рогозиным отложен на неопределенный срок.

Рогозин планировал посетить США во второй половине февраля.