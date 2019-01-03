Две украинские партии выдвинули своих кандидатов в президенты

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Съезды партий "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" и "Объединение "Самопомич" в четверг выдвинули кандидатами в президенты Украины своих лидеров Валентина Наливайченко и Андрея Садового, соответственно.

За выдвижение Наливайченко проголосовало 202 делегата, решение принято единогласно.

"Все должны быть равны перед законом. Я откажусь от президентского иммунитета сразу после избрания на должность. Сразу же после избрания на должность внесу законопроект о лишении привилегий, иммунитета и неприкосновенности президента и буду инициировать раз и навсегда лишение неприкосновенности депутатов и судей", - сказал Наливайченко в ходе съезда.

Также он отметил, что на должности президента со своей командой будет бороться с коррупцией, намерен повысить прозрачность системы государственного управления, расширит права территориальных громад, а также озвучил ряд других приоритетов в работе.

"У меня есть стратегический план действий, как восстановить мир и как осуществить деоккупацию. Подготовил новое действенное международное соглашение для защиты нашей страны", - добавил Наливайченко.

В октябре 2018 года сообщалось, что "Самопомич" и "Демократический альянс" подписали соглашение о сотрудничестве на будущих президентских, парламентских и местных выборах на Украине, а также о поддержке кандидатуры лидера "Самопомочи", мэра Львова Садового на выборах президента в 2019 году.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.