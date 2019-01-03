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Запрещенная на Украине Компартия выдвинула кандидата в президенты

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Коммунистическая партия Украины (КПУ) выдвинула кандидатом на пост президента страны первого секретаря ЦК партии Петра Симоненко.

Как сообщается на сайте КПУ, такое решение было принято единогласно на внеочередном 54-м съезде, который состоялся в четверг, 3 января, в Киеве. Также на съезде была одобрена предвыборная программа кандидата.

Кроме того, съезд обязал партийные комитеты и партийные организации завершить до 20 января сбор средств для денежного залога кандидата на пост президента Украины.

Ранее в четверг еще две украинские партии выдвинули своих кандидатов в президенты РФ. Всеукраинский съезд партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" выдвинула кандидатуру Наливайченко. Партия "Объединение "Самопомич" выдвинула кандидатом своего лидера, мэра Львова Андрея Садового.

Как сообщалось, 8 июля 2014 года Минюст и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд Киева с иском о запрете КПУ на территории государства. 16 декабря 2015 года суд запретил деятельность КПУ по иску Минюста. 28 декабря КПУ обратилась в Киевский апелляционный админсуд с апелляционной жалобой на соответствующее постановление Окружного админсуда Киева.

25 января 2016 года Высший административный суд Украины отказал в открытии кассационного производства по жалобе КПУ, которая в судебном порядке пыталась обжаловать правовой вывод Комиссии по вопросам соблюдения закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Данное постановление Высшего административного суда Украины обжалованию не подлежит.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

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Теги: Украина

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