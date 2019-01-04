Порошенко 5-6 января примет участие в церемонии подписания томоса в Турции

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной рады Андрей Парубий во главе делегации 5-6 января осуществят рабочий визит в Турцию, где примут участие в церемонии подписания и вручения томоса об автокефалии.

Как сообщает в пятницу пресс-служба украинского парламента, в рамках визита 5 января предусмотрены встречи Порошенко и Парубия с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

"Участники делегации примут участие в церемонии подписания Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем и в молитве в Патриаршем храме Св.Георгия. По завершению процедуры подписания Томоса прозвучат заявления: Вселенского патриарха Варфоломея Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, президента Украины Петра Порошенко", - сказано в сообщении.

Кроме того, 6 января президент Украины, спикер украинского парламента и члены делегации примут участие в церемонии вручения томоса, литургии (совместного отправления Вселенским патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием), в церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог".

Как сообщалось, 15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя. После создания новой религиозной структуры, по информации Киевского патриархата, ее лидер получит томос об автокефалии из рук патриарха Варфоломея в Стамбуле 6 января.

Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.