Сербская церковь назвала украинскую автокефалию "русофобским проектом"

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Сербская православная церковь (СПЦ) расценила автокефалию Украины как проект одержимых националистов.

"Шовинисты-русофобы, предводимые коррумпированными политиками, при "ассистировании" униатов и, к сожалению, при незаконном соучастии Константинопольской патриархии, углубили и расширили существующие расколы и поставили под серьезную угрозу единство православия в целом", - говорится в рождественском послании Сербской церкви, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В СПЦ отмечают, что тема церковной автокефалии не должна использоваться для решения политических задач.

"В случае, если по логике этого мира автокефалия будет пониматься как-то иначе, как элемент государственного суверенитета, национальной самобытности и обособления, тогда она не способствует единству и созиданию Церкви, но провоцирует самовольство и самодовольство. И она становится, как ни парадоксально, хулой на Святого Духа", - сказано в послании.

Как сообщалось, 15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя. После создания новой религиозной структуры, по информации Киевского патриархата, ее лидер получит томос об автокефалии из рук патриарха Варфоломея в Стамбуле 6 января.

Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.

Накануне Польская православная церковь отказалась признать новую на Украине. Митрополит Варшавский и всей Польши Савва направил соответствующее письмо Константинопольскому патриарху.