Власти Украины решили разорвать договоры аренды УПЦ с Киево-Печерской и Почаевской лаврами

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В администрации президента Украины дано указание руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды по прекращению аренды общинам УПЦ, пишет украинская газета "Вести".

"В связи с деликатностью вопроса все необходимо проводить секретно, чтобы заранее не получить негативный общественный резонанс", - сообщает издание со ссылкой на источник, близкий к советнику главы государства Ростиславу Павленко.

Также отмечается, что с 26 декабря в департаменте по делам религий и национальностей проводятся инструктажи уполномоченных в областях по организации статистики переходов в новую церковь.

Как сообщалось, в октябре представитель министерства культуры Украины заявил о прерогативе правительства решать судьбу крупнейших монастырей страны - Киево-Печерской и Почаевской лавр. В интервью изданию "Главком" директор департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Андрей Юраш пояснял, что нижняя часть обеих обителей передана церкви в аренду на 50 лет, при этом сами лавры находятся в государственной собственности.

По словам чиновника, если обнаружится, что при передаче лавр в аренду имели место нарушения, то "это может стать основанием для пересмотра договора".

Объединительный собор, прошедший в присутствии президента Украины Петра Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя. После создания новой религиозной структуры, по информации Киевского патриархата, ее лидер получит томос об автокефалии из рук патриарха Варфоломея в Стамбуле 6 января.

Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.