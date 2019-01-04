Госдеп США не смог назвать точных сроков вывода американских военных из Сирии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Власти США не могут назвать точные сроки вывода американских войск из Сирии, передают в пятницу американские СМИ со ссылкой на госдепартамент США.

"У нас нет точных сроков вывода наших военных из Сирии", - приводят издания слова неназванного представителя госдепа.

При этом он подтвердил, что американские войска покидают Сирию. По его словам, вывод военных будет происходить таким образом, чтобы не дать террористам из "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) вновь усилиться.

Ранее в пятницу госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что процесс вывода американский военных из Сирии идет.

В декабре ушедшего года президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.

Трамп говорил, что вывод находящихся в Сирии 2 тыс. военных США займет около 30 дней. Однако 1 января президент США согласился продлить процесс вывода войск из Сирии и осуществить его в течение четырех месяцев, сообщили СМИ, ссылаясь на собственные источники из числа сотрудников администрации.