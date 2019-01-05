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Почти тысяча сирийских беженцев вернулась на родину за сутки

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии сообщает о возвращении в эту страну за сутки почти тысячи беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 997 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 448 человек (женщин - 135, детей - 228), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 549 человек (женщин - 165, детей - 280)", - говорится в информационном бюллетене центра на сайте Минобороны РФ.

В бюллетене отмечается, что всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 88 тыс. 718 чел.

"В соответствии с данными Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 1 января 2019 года в 45 государствах находятся 6 млн 664 тыс. 415 официально зарегистрированных сирийских беженцев, из них 1 млн 999 тыс. 325 женщин и 3 млн 398 тыс. 852 ребенка", - рассказали в центре.

Военные напомнили, что в настоящее время развернуты и функционируют в круглосуточном режиме десять пунктов пропуска.

Сообщается, что в течение суток в места постоянного проживания возвратились 166 сирийских граждан. "Всего с 25 августа 2018 года вернулись 31 440 человек (женщин - 10 673, детей - 14 645), выведены 1 645 единиц техники и 2 214 голов домашнего скота", - говорится в бюллетене.

В центре добавили, что из Идлибской зоны деэскалации вывод беженцев не осуществлялся.

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Теги: Сирия

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