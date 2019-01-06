В НАСА связали отзыв приглашения Рогозину в США с позицией ряда сенаторов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Отмена визита главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в США связана с позицией ряда американских сенаторов, сообщил в интервью газете The Washington Post глава НАСА Джеймс Брайденстайн.

"От многих сенаторов мы слышали, что это (приглашение Рогозина) не очень хорошая идея. Я хотел соблюсти интересы сенаторов и отозвал приглашение", - сказал он.

По словам Брайденстайна, приглашая Рогозина, он думал, что "будет хорошо, если мир увидит, что страны, имеющие разногласия по другим проблемам, могут сотрудничать в космической сфере". Он отметил, что не консультировался с Белым домом ни по вопросу о приглашении Рогозина, ни по вопросу об отзыве этого приглашения.

"В пятницу представитель НАСА сообщил, что визит, первоначально запланированный на февраль, будет перенесен, однако из-за возросшей критики, в агентстве решили, что было бы лучше отозвать приглашение", - пишет The Washington Post.

Ранее СМИ сообщили, что из-за давления конгресса визит делегации "Роскосмоса" во главе Рогозиным отложен на неопределенный срок.

Накануне в "Роскосмосе" заявляли, что не уведомлены о переносе НАСА визита Рогозина в США и ждут от него объяснений по этому поводу.

Рогозин планировал посетить США во второй половине февраля.