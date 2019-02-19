Матвиенко передала султану Брунея послание Путина

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что привезла послание президента РФ Владимира Путина султану Брунея Хассаналу Болкиаху в ходе официального визита в эту страну.

"Между лидерами наших государств установились очень доверительные и уважительные отношения, и я имею поручение сегодня в ходе встречи с его величеством передать послание президента РФ, что я с большим удовольствием сделаю", - сказала Матвиенко на встрече с главой Законодательного совета Абдулом Рахманом Таибом в столице Брунея Бандар-Сери-Бегаване.

По словам спикера, Бруней - важный партнер России в Азиатско-Тихоокеанским регионе, отношения двух стран развиваются поступательно благодаря диалогу лидеров.

"В России приветствуют взвешенные неангажированные подходы Брунея к актуальным региональным и международным проблемам, неизменный настрой на содействие формированию справедливого и безопасного миропорядка, что совпадает с подходами и основными направлениями внешней политики РФ", - отметила В.Матвиенко.