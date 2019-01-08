Что случилось этой ночью: вторник, 8 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Реджеп Эрдоган предложил план урегулирования в Сирии после вывода американских войск. Он предостерег от вмешательства внешних сил в дела Сирии. Президент Турции считает, что группировка "Исламское государство" уже потерпела военное поражение.

- Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Китай. Ким посетит ряд китайских городов, передвигаясь на поезде. Его пригласил в страну лично председатель Си Цзиньпин.

- Самой дорогой компанией в мире вновь стала Amazon. По итогам биржевых торгов в понедельник она обогнала Microsoft. Акции технологических компаний остаются дорогими, несмотря на нестабильную ситуацию на рынке.

- Кевин Спейси не признал вину в домогательствах. Адвокаты актера добились сохранения текстовых сообщений с телефона обвинителя. Спейси будет участвовать в следующем заседании по телефону.

Группировка "Исламское государство" запрещена на территории России.