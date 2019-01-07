Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Адвокаты актера Кевина Спейси подали в суд штата Массачусетс заявление об отказе признать вину в домогательствах к 18-летнему мужчине в 2016 году, сообщило агентство Associated Press.

Заявление подано ходе заседания суда по делу о домогательствах. Спейси и его адвокаты отказались от комментариев и молча покинули здание суда, пробившись через толпу журналистов.

Суд назначил следующее слушание на 4 марта. Спейси разрешили не являться на него, но обязали обеспечить возможность связаться с ним по телефону. Актеру запретили приближаться к обвинителю и его семье.

Адвокаты Спейси потребовали сохранить текстовые сообщение с мобильных телефонов обвинителя и его подруги, отправленные в день предполагаемого преступления. По их мнению, там может содержаться информация, которая, вероятно, оправдывает Спейси. Судья удовлетворил требование.

Против Спейси выдвинули и другие обвинения. Первым был актер Энтони Рапп. По его словам, Спейси взобрался на него, когда тот лежал в кровати. Это случилось, когда Раппу было 14, а Спейси 26. Спейси сказал, что не помнит такого, но принес извинения на случай, если обвинения правдивы.

Из-за обвинений Спейси лишился главной роли в сериале "Карточный домик", где сыграл американского политика Фрэнка Андервуда.