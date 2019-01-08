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Эрдоган предостерег от вмешательства внешних сил в дела Сирии

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Эрдоган предостерег от вмешательства внешних сил в дела Сирии
Реджеп Эрдоган
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил со статьей в газете The New York Times, где высказал обеспокоенность тем, что внешние силы могут использовать борьбу с остатками террористов в Сирии как повод для вмешательства в ее дела.

Он объявил, что террористическая группировка "Исламское государство" потерпела поражение на территории Сирии, и только ее остаточные группы могут причинить вред.

Главным тезисом статьи стало одобрение вывода американских войск из Сирии. В этом свете Эрдоган предлагает пути мирного урегулирования в стране и стабилизации экономики. В частности, он выступил за преставление всех этнических групп во власти и создание специальных органов управления в Сирийском Курдистане. Эрдоган напомнил, что Турция не будет рвать отношений с партнерами по женевскому и астанинскому процессам.

В конце декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Чтобы это не стало причиной вспышки новых военных столкновений, американцы будут координировать вывод с турецкой армией.

Группировка "Исламское государство" запрещена на территории России.

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Теги: Турция, Сирия, Реджеп Эрдоган

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